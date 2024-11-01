Netanyahu y Rubio discuten la intervención militar estadounidense en Irán en medio de protestas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, discutieron la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán. Los dos líderes hablaron por teléfono el sábado mientras Israel está en “alerta máxima”, preparándose para la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Irán, según Reuters, citando múltiples fuentes israelíes. El presidente del parlamento iraní advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a Irán.