Netanyahu y Rubio discuten la intervención militar estadounidense en Irán en medio de protestas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, discutieron la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán. Los dos líderes hablaron por teléfono el sábado mientras Israel está en “alerta máxima”, preparándose para la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Irán, según Reuters, citando múltiples fuentes israelíes. El presidente del parlamento iraní advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a Irán.

#2 soberao
Mientras más frentes abran peor para ellos y para los sionistas. Un bombardeo de EE.UU a Irán significaría la respuesta de Irán a intereses de EE.UU en la zona. Se acerca una crisis del petroleo como la de los 70. es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petróleo_de_1973
#3 kaos_subversivo
Nos van a llevar a la 3 guerra mundial estos hijos de puta
vRom #1 vRom
No pueden sustraer al presidente porque en Irán no se producen drogas.
