Netanyahu rechaza la composición de la Junta Ejecutiva de Trump para Gaza y pide explicaciones a EE.UU

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política", recoge el comunicado de la oficina del mandatario

#2 covacho
Me entristece ver discutir a dos premios Nobel de la Paz.
#3 Nasser
Y como Trump se porte mal no le financian la próxima campaña. Los poderes del Sionismo tienen las manos largas.
#1 guillersk
Este Netanyahu, negando al moderado de Trump....
