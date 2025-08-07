edición general
17 meneos
15 clics
Netanyahu pretende desplazar a un millón de personas de Gaza y controlar el 100% del enclave

Netanyahu pretende desplazar a un millón de personas de Gaza y controlar el 100% del enclave

Según están adelantando los medios del país hebreo, el nuevo plan de Netanyahu para continuar con las operaciones militares de su ejército en Gaza incluiría movilizar a cinco divisiones del ejército durante al menos cinco meses para incrementar la porción de la Franja que se controla del 75% al 100%. Además, incluiría el desplazamiento forzoso de un millón de personas.

| etiquetas: netanyahu , isarael , gaza , palestna , guerra , genocidio
14 3 0 K 132 actualidad
8 comentarios
14 3 0 K 132 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Y esto, queridos niños, de toda la vida se ha llamado limpieza étnica, no desplazamiento.

Desplazamiento es lo de los fines de semana a la playa y me da a mí que no es para eso.

Luego, falta indicar a donde, porque como los abandone en el Sinaí la catástrofe va a ser guapa.
19 K 215
Suigetsu #8 Suigetsu
#1 Dentro de unos años haremos como con Sudafrica o los Nazis.
¿Como podíamos permitir esto? ¡Que malvados que eran! Tenemos que crear 3 organizaciones internacionales para impedir que esto vuelva a pasar...
2 K 16
#5 chavi
Donde está la noticia ???
1 K 34
Supercinexin #3 Supercinexin
Cuando estén finalmente desplazados ya no será necesario seguir abriendo fuego contra ellos, con lo cual Reino Unido no tendrá por qué meterse en líos diplomáticos antisemitas de reconocer el Estado Palestino, ya que el alto el fuego será permanente.

Netanyahu Premio Nobel de la Paz.
0 K 20
Gry #2 Gry
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el Teniente General Eyal Zamir, se opone a este plan porque considera que no tiene beneficios tácticos y que no ayudará a recuperar a los rehenes. "La operación es un error y pondrá en peligro a los rehenes"

Netanyahu: "¿Que rehenes?"
0 K 14
Ludovicio #7 Ludovicio
¿Donde están los que dicen que esto era por terrorismo?
0 K 12
aupaatu #4 aupaatu *
Y si Europa se lo permite, le seguirá Cisjordania ,Siria....
0 K 9
#6 chavi
#4 Nah, lo de Cisjordania será simultáneo
0 K 14

menéame