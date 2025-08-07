Netanyahu pretende desplazar a un millón de personas de Gaza y controlar el 100% del enclave

Según están adelantando los medios del país hebreo, el nuevo plan de Netanyahu para continuar con las operaciones militares de su ejército en Gaza incluiría movilizar a cinco divisiones del ejército durante al menos cinco meses para incrementar la porción de la Franja que se controla del 75% al 100%. Además, incluiría el desplazamiento forzoso de un millón de personas.
| etiquetas: netanyahu , isarael , gaza , palestna , guerra , genocidio
Desplazamiento es lo de los fines de semana a la playa y me da a mí que no es para eso.
Luego, falta indicar a donde, porque como los abandone en el Sinaí la catástrofe va a ser guapa.
¿Como podíamos permitir esto? ¡Que malvados que eran! Tenemos que crear 3 organizaciones internacionales para impedir que esto vuelva a pasar...
Netanyahu Premio Nobel de la Paz.
Netanyahu: "¿Que rehenes?"