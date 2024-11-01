·
más visitadas
5014
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
3802
clics
Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA por la que todo Hollywood se está peleando
3521
clics
El nuevo post delictivo de Trump en Truth Social
6011
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
3208
clics
Agentes de ICE persiguen a un repartidor de comida en Chicago
más votadas
669
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”
463
Colombia propone reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" tras el veto de Trump a Petro
514
Vox ocultó donaciones para Hermann Tertsch y así se salvó de otra sanción del Tribunal de Cuentas
429
La Justicia obliga a la Generalitat a revelar la identidad del cargo 'fantasma' que certificó la hora de llegada de Mazón al Cecopi
350
Los mensajes de Es Alert en València ante las lluvias recuerdan los fallos con la DANA: "¿Entonces se podía sin que lo dijera Perrosanxe?"
publicadas
en cola
13
meneos
27
clics
Netanyahu pide disculpas al primer ministro qatarí y promete que Israel no volverá a atacar su territorio
Trump expresa su "deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva"
etiquetas
netanyahu
israel
qatar
genocidio
#1
OdaAl
Ha sido sin querer queriendo...
3
47
#11
RoberRenfu
#1
Tal cual
1
19
#4
Esku
Seguro que lo van a respetar, como los 439 alto el fuego con gaza.
2
31
#8
guillersk
#4
ni que fueran hamas
0
10
#6
Verdaderofalso
Esto es como el típico maltratador que promete que tras la primera nunca más…
1
28
#2
candonga1
"Y ya te puedes meter tus tropecientas baterías Patriot por el culo, que ya ves para que sirven si queremos volver a atacaros" añadió.
0
19
#12
pepel
A ver cuando las pide a Palestina.
0
19
#7
Atusateelpelo
Palabrita del niño Jesus que no volvera a suceder.
0
14
#5
Veelicus
Qatar se gasta un pastizal en armamento Yankee y cuando tiene que usarlo no puede... a ver si alguien en la UE recupera un poco la dignidad y toma nota.
0
13
#9
madstur
Qué majo es. Te juro cariño que no lo volveré a hacer.
0
10
#3
riz
m.youtube.com/watch?v=ag_1DuH3PU0
0
8
#10
dark_soul
Hice que pidiera perdón. Es algo increible, yo soy increíble. El mejor. Merezco el Nobel de la Paz.
0
7
