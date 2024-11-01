edición general
Netanyahu pide disculpas al primer ministro qatarí y promete que Israel no volverá a atacar su territorio

Netanyahu pide disculpas al primer ministro qatarí y promete que Israel no volverá a atacar su territorio

Trump expresa su "deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva"

etiquetas: netanyahu , israel , qatar , genocidio
comentarios
OdaAl #1 OdaAl
Ha sido sin querer queriendo...
RoberRenfu #11 RoberRenfu
#1 Tal cual  media
Esku #4 Esku
Seguro que lo van a respetar, como los 439 alto el fuego con gaza.
#8 guillersk
#4 ni que fueran hamas
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Esto es como el típico maltratador que promete que tras la primera nunca más…
#2 candonga1 *
"Y ya te puedes meter tus tropecientas baterías Patriot por el culo, que ya ves para que sirven si queremos volver a atacaros" añadió.
pepel #12 pepel
A ver cuando las pide a Palestina.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo *
Palabrita del niño Jesus que no volvera a suceder.  media
Veelicus #5 Veelicus
Qatar se gasta un pastizal en armamento Yankee y cuando tiene que usarlo no puede... a ver si alguien en la UE recupera un poco la dignidad y toma nota.
madstur #9 madstur
Qué majo es. Te juro cariño que no lo volveré a hacer.
dark_soul #10 dark_soul
Hice que pidiera perdón. Es algo increible, yo soy increíble. El mejor. Merezco el Nobel de la Paz.
