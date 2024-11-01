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Netanyahu ordena expandir la "zona de amortiguación" en el sur de Líbano y profundizar la invasión del país vecino

Netanyahu ordena expandir la "zona de amortiguación" en el sur de Líbano y profundizar la invasión del país vecino

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que las fuerzas armadas van a expandir la llamada "zona de amortiguación" en el sur de Líbano, junto a la frontera norte de Israel, donde las tropas hebreas han avanzado, expulsando a la población y destruyendo viviendas e infraestructuras como puentes y carreteras, en el marco de la ofensiva contra el país vecino.

| etiquetas: netanyahu , líbano , guerra , ocupación
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7 comentarios
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Ishkar #3 Ishkar
Lebensraum
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#2 yukatan
la zona se amortiguación va a llegar a España
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Cehona #7 Cehona
#2 Espero que no sodrepase mucho el río Litane y llegue al Manzanares.
Todos los barrios del sur estamos perdidos con los patriotas de Serrano.
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Alakrán_ #1 Alakrán_ *
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Variable #4 Variable
Al ritmo que pierden tanques me da que no
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MAVERISCH #5 MAVERISCH
Ya, luego habrá que crear una zona de amortiguación para el sur de Líbano, ya sabemos.
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#6 Zamarro
Libano esta en su derecho de bombardear su propio territorio, y aplanar la zona a misiles y bombas, ¿no?
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