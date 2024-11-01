Netanyahu ordena expandir la "zona de amortiguación" en el sur de Líbano y profundizar la invasión del país vecino

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que las fuerzas armadas van a expandir la llamada "zona de amortiguación" en el sur de Líbano, junto a la frontera norte de Israel, donde las tropas hebreas han avanzado, expulsando a la población y destruyendo viviendas e infraestructuras como puentes y carreteras, en el marco de la ofensiva contra el país vecino.