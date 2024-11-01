Netanyahu lleva 30 años diciendo que Irán está a punto de tener armas nucleares

Pocas frases han sido tan repetidas en la geopolítica de Occidente como "Irán está a cinco años de la bomba nuclear". Durante más de tres décadas, hemos escuchado predicciones que sitúan al régimen iraní al borde de cruzar el umbral atómico, un cronómetro que se reinicia una y otra vez sin que la profecía llegue a cumplirse. El verdadero problema no es tanto lo que sabemos sobre el programa nuclear de Irán, como la inmensidad de lo que desconocemos. Y es en esa niebla de incertidumbre donde se cocinan las decisiones más peligrosas.