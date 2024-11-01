Netanyahu y el nazismo

Plantear que un judío pueda ser nazi puede parecer chocante. Pero los hubo y Adolf Hitler les concedió el título de “arios honorarios”. El jefe de los sionistas revisionistas, Zeev Jabotinsky, no llegó a recibir ese “honor” pero compartió con los nazis su concepción racial del nacionalismo. Jabotinsky propuso fundar junto al III Reich un “imperio judío” y recibió ayuda del partido nazi para concretar esa idea. Uno de los discípulos de Jabotinsky incluso negoció con el tristemente célebre Adolf Eichmann el exterminio de 450 000 judíos húngaros
| etiquetas: netanyahu , nazi , hitler , judío , israel , jabotinsky , meyssan , holocausto
1. El verdadero origen de Israel: No fue por el holocausto: www.meneame.net/story/verdadero-origen-israel-no-fue-holocausto (vídeo)
2. No hay crisis de antisemitismo: cómo los sionistas construyeron un pánico moral: www.meneame.net/story/no-hay-crisis-antisemitismo-como-sionistas-const (vídeo)
3. "Difamación", documental de 2009 [ENG con subs ES]: www.meneame.net/story/difamacion-documental-2009-eng-subs [documental]
4. Cuando las… » ver todo el comentario
1. Así es como El Banco Internacional de Pagos (BPI) nos está manipulando: www.meneame.net/m/curiosidades/asi-como-banco-internacional-pagos-bpi- (vídeo)
Transcripción del vídeo de la entrevista de Tucker Carlson :
Hay dos cosas que necesitas saber sobre el Banco Internacional de Pagos: (1) Tienen inmunidad soberana ¿Qué significa eso? Que está por encima de las leyes, como si fuera su propio país. (2) Y lo segundo, puede mover dinero y mantenerlo
… » ver todo el comentario
1. La “fortaleza financiera” del Banco de Pagos Internacionales (BPI en español), Bank for International Settlements (BIS en inglés): www.meneame.net/m/cultura/fortaleza-financiera-banco-pagos-internacion
La institución financiera internacional más antigua del mundo. Fue creada el 17 de mayo de 1930, en el contexto del Plan Young, el cual se estableció para resolver las indemnizaciones impuestas a Alemania después de la firma del Tratado de… » ver todo el comentario
Este brillante artículo es el remate de la gran trilogía comenzada hoy mismo con ¿Han decidido ya la CIA y el Mossad despertar a sus células yihadistas en Europa?, seguido por Cómo la OTAN bloqueó el mandato de paz de Zelenski en Ucrania en 2019. Con estos referentes, MNM ya está a punto de ser indistinguible de un foro de QAnon.
Judaismo (religion) == nazismo antes de cristo