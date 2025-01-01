edición general
Netanyahu dice que está en una «misión histórica y espiritual» y siente una conexión con la visión del Gran Israel [ENG]

El primer ministro Benjamin Netanyahu le dice a i24 que siente que está en una “misión histórica y espiritual” y que está “muy” apegado a la visión del Gran Israel, que incluye áreas designadas para un futuro estado palestino y posiblemente también áreas que son parte de las actuales Jordania y Egipto.

| etiquetas: netanyahu , sionismo , genocidio , imperialismo , gran israel
TripleXXX
No somos nadie para meternos en los asuntos del dios todopoderoso y del pueblo elegido.

Coño, acabo de mirar el calendario y estamos en el 2025...
HeilHynkel
#2

En el 5785 según la teocracia judía.
security_incident
Que Egipto (y Líbano, Iraq, Jordania, Arabia Saudí, Siria y Kuwait) devuelvan a los secuestrados.  media
themarquesito
"Una misión histórica".

A Netanyahu se le ha ido la olla
pepel
Otro loco que habla con los espíritus de sus animales. Ayuso, dile como reciclaba tu jefa las mierdas del perro.
#7 soberao
Netanyahu es la cabeza del gobierno de Israel que más a hecho por sacar a la luz la verdadera cara del estado fascista y genocida en un mundo donde Israel se veía como víctima del terrorismo y no como invasor y genocida.
camvalf
Siempre que se pronuncia un GRAN seguido de un país real o ficticio sale de boca de un iluminado por su Dios...
