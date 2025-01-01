Netanyahu dice que está en una «misión histórica y espiritual» y siente una conexión con la visión del Gran Israel [ENG]

El primer ministro Benjamin Netanyahu le dice a i24 que siente que está en una “misión histórica y espiritual” y que está “muy” apegado a la visión del Gran Israel, que incluye áreas designadas para un futuro estado palestino y posiblemente también áreas que son parte de las actuales Jordania y Egipto.
| etiquetas: netanyahu , sionismo , genocidio , imperialismo , gran israel
Coño, acabo de mirar el calendario y estamos en el 2025...
En el 5785 según la teocracia judía.
A Netanyahu se le ha ido la olla