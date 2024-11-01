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Netanyahu: "Convertimos a Israel en una potencia mundial"

Netanyahu: "Convertimos a Israel en una potencia mundial"

"Lo que más ha cambiado de forma notable es la fortaleza de Israel. Hemos convertido a Israel en una potencia regional y, en algunos casos, en una potencia mundial, junto con Estados Unidos", declaró durante un discurso. Según Netanyahu, Tel Aviv está liderando "el esfuerzo del mundo libre contra las fuerzas del mal". En ese contexto, el jefe del Gobierno israelí indicó que la nación hebrea ha establecido "alianzas sólidas" y está trabajando en nuevas.

| etiquetas: netanyahu , israel , potencia , sionismo
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
En matar niños? Bombardear hospitales? Atacar a cascos azules? Van por el buen camino
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JackNorte #1 JackNorte
Se le ha olvidado una etiqueta Potencia Genocida Mundial
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ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1#1 A saber que coño escribiste, porque te tengo en ignore por ser un fan del fascista y criminal de Putin
Pero ahora que se puede responder a los comentarios, esto resulta divertido xD
1 K -5
JackNorte #6 JackNorte *
#5 Para insultar primero aprende con quien hablas. Y si quieres saltarte el ignore que tu mismo has puesto no pongas escusas.
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ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#6#6 A saber que tontería se te escapa
En tu línea
Por eso te metí en ignorados, donde meto a gente de tu calaña
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#3 casicasi
Si ayuda exterior no durarían una semana.
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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Queremos ver las imágenes de la destrucciones de los misiles que Israel censura. Netanyahu siempre vendiendo la moto.
Israel está en estado de guerra y todo cuanto dice es propaganda.
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DDJ #10 DDJ
Milekowsky es nieto de un ruso y Donald Trump es nieto de un alemán

Así les llueva a Israel tantos misiles como inocentes civiles llevan asesinados.
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EldelaPepi #4 EldelaPepi
Se parece a un vendedor de coches de segunda mano.

Que no tengo nada contra ellos, mas allá de que "adornan" un poquito la realidad.
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Como la alemania nazi si
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#9 xuanra2002
Si abarcase la superficie esperada (desde el río hasta el mar), el Gran Israel sería el país 75 en superficie con un total de alrededor de 330.000 M2
Pero en términos de población estaría en el top 25 con 59,5 millones de habitantes.

Poblaciones tras el Gran Israel
Población de Egipto: 108 millones.
Población de Irán: 93 millones.
Población de Turquía: 78-80 millones.
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ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#9 ¿Y qué se supone que iba a hacer Israel con tanto terreno y tanta población no judía? xD
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menéame