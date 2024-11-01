Netanyahu: "Convertimos a Israel en una potencia mundial"

"Lo que más ha cambiado de forma notable es la fortaleza de Israel. Hemos convertido a Israel en una potencia regional y, en algunos casos, en una potencia mundial, junto con Estados Unidos", declaró durante un discurso. Según Netanyahu, Tel Aviv está liderando "el esfuerzo del mundo libre contra las fuerzas del mal". En ese contexto, el jefe del Gobierno israelí indicó que la nación hebrea ha establecido "alianzas sólidas" y está trabajando en nuevas.
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Pero ahora que se puede responder a los comentarios, esto resulta divertido
En tu línea
Por eso te metí en ignorados, donde meto a gente de tu calaña
Israel está en estado de guerra y todo cuanto dice es propaganda.
Así les llueva a Israel tantos misiles como inocentes civiles llevan asesinados.
Que no tengo nada contra ellos, mas allá de que "adornan" un poquito la realidad.
Pero en términos de población estaría en el top 25 con 59,5 millones de habitantes.
Poblaciones tras el Gran Israel
Población de Egipto: 108 millones.
Población de Irán: 93 millones.
Población de Turquía: 78-80 millones.