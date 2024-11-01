Netanyahu: "Convertimos a Israel en una potencia mundial"

"Lo que más ha cambiado de forma notable es la fortaleza de Israel. Hemos convertido a Israel en una potencia regional y, en algunos casos, en una potencia mundial, junto con Estados Unidos", declaró durante un discurso. Según Netanyahu, Tel Aviv está liderando "el esfuerzo del mundo libre contra las fuerzas del mal". En ese contexto, el jefe del Gobierno israelí indicó que la nación hebrea ha establecido "alianzas sólidas" y está trabajando en nuevas.