Neolítico, posible origen de las diferencias sociales

Las diferencias sociales surgieron en la Península Ibérica durante la Prehistoria reciente.No quiere decir que la vida en el Paleolítico fuera un camino de rosas, pero la continua búsqueda de alimento y cobijo debía tenernos muy distraídos como para pensar en dominar al compañero. El problema surgió cuando comenzamos a producir excedentes de alimentación, lo que generó una nueva sociedad que el sociólogo y filósofo alemán Max Weber definió como “sociedades de rango”: que se desarrollaron entre el Neolítico y el Calcolítico (Edad del Cobre).