Neofascistas valencianos buscan judicializar la persecución contra menores migrantes

La organización de extrema derecha que lidera el abogado José Luis Roberto recurre a la Fiscalía de Menores para tratar de lograr la clausura de un centro de atención temporal en València. El Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al mar, que acoge a menores no acompañados, está en el foco de la ultraderecha. La organización neofascista España 2000, que adora a Benito Mussolini y que cuenta con registro legal como partido político, ha lanzado una campaña de acoso dirigida a tratar de lograr la clausura de esas dependencias.

Supercinexin
El abogado de la supuesta "víctima de Mònica Oltra", tengámoslo todos siempre muy presente. Él y Cristina Seguí son la acusación.

Para cuando vengan los fachas de Méame a pedir ressspeto a los procesos judiciales y blah blah blah porque algo debe haber o si no no sería juzgada blah blah si en verdad es inocente nada tiene que temer bloh bloh bloh ja ja ja ji ji ji.

Recordemos y no olvidemos.
doppel
cuando lo haga el psoe será neobuenistas...
Anfiarao
#4 la subnormalidad de día? Posiblemente
doppel
#5 si no te gusta el comentario, tengo otros
Verdaderofalso
Han visto a las Camisas Pardas norteamericanas y les encanta la idea
NPCMeneaMePersigue
Titular alternativo: La élite busca tener mano de obra barata en el futuro

Por eso bombardean oriente medio, africa, amenazan con guerra en venezuela, colombia, porque ven la pirámide poblacional, que la gente tiene pocos hijos y están creando nuevos trabajadores, por eso están en contra del aborto.

Que todos recordamos al lider de España 2000 en Valencia con decenas de inmigrantes explotados en un bajo trabajando
Yorga77
Los de siempre.
frg
La estrategia está coordinada. En mi barrio, disfrazados como vecinos, intentan cerrar el centro que atiende a los que viven en la calle, casi todos extranjeros.

Hay que ser muy miserable para usar a los que menos tienen y se las pasan putas para hacer política populista.
JackNorte
Sinceramente les falta atrezzo , las llamas bien la ideologia bien , pero que les costaba ponerse unos trajes de esos de semana santa y pintarse unas letras kkk o bordadas o pegatinas, asi se pueden reutilizar para la celebracion religiosa que toque despues , si es que hay que dejarselo todo mascado.
M.Burns
Es de celebrar que los neonazis se hayan pasado a perseguir sus objetivos mediante la legalidad en vez de mediante la violencia. Buenisima noticia
