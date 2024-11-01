Neofascistas valencianos buscan judicializar la persecución contra menores migrantes

La organización de extrema derecha que lidera el abogado José Luis Roberto recurre a la Fiscalía de Menores para tratar de lograr la clausura de un centro de atención temporal en València. El Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al mar, que acoge a menores no acompañados, está en el foco de la ultraderecha. La organización neofascista España 2000, que adora a Benito Mussolini y que cuenta con registro legal como partido político, ha lanzado una campaña de acoso dirigida a tratar de lograr la clausura de esas dependencias.