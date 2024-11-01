Neofascistas valencianos buscan judicializar la persecución contra menores migrantes

La organización de extrema derecha que lidera el abogado José Luis Roberto recurre a la Fiscalía de Menores para tratar de lograr la clausura de un centro de atención temporal en València. El Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al mar, que acoge a menores no acompañados, está en el foco de la ultraderecha. La organización neofascista España 2000, que adora a Benito Mussolini y que cuenta con registro legal como partido político, ha lanzado una campaña de acoso dirigida a tratar de lograr la clausura de esas dependencias.
Para cuando vengan los fachas de Méame a pedir ressspeto a los procesos judiciales y blah blah blah porque algo debe haber o si no no sería juzgada blah blah si en verdad es inocente nada tiene que temer bloh bloh bloh ja ja ja ji ji ji.
Recordemos y no olvidemos.
Por eso bombardean oriente medio, africa, amenazan con guerra en venezuela, colombia, porque ven la pirámide poblacional, que la gente tiene pocos hijos y están creando nuevos trabajadores, por eso están en contra del aborto.
Que todos recordamos al lider de España 2000 en Valencia con decenas de inmigrantes explotados en un bajo trabajando
Hay que ser muy miserable para usar a los que menos tienen y se las pasan putas para hacer política populista.