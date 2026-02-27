El neobanco del creador de Twitter despedirá a "casi la mitad" de su plantilla por la IA

Nadie puede negar que la Inteligencia Artificial (IA) es uno de los avances tecnológicos más rompedores de nuestro tiempo. Su potencial es inmenso, y su capacidad para automatizar tareas tediosas resulta clave a la hora de impulsar la productividad empresarial. Sin embargo, dichas virtudes encierran un lado oscuro imposible de omitir: su impacto en la fuerza laboral, o lo que es lo mismo, los despidos asociados a su implementación. Tras los casos de Microsoft, que recortó en 2025 15.000 puestos de trabajo para destinar recursos a la IA, o Amaz
| etiquetas: creador , twitter , despedirá , mitad , plantilla , ia
1. Anuncian que contratan la IA
2. Resultados penosos pero una factura en infraestructura de la hostia.
3. Difícil elección entre replegar velas y caer en bolsa por incompetentes, o despedir gente como forma de anunciar beneficios y tratar de vender la empresa.
4. Sea cual sea la decision anterior, quiebra en dos años.