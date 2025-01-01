edición general
El negocio MILLONARIO de las series de un minuto

La nueva forma de ver series. La forma de ver series cambió. Antes era en Netflix, ahora en TikTok. Lo que la está pegando ahora es ver series por redes. En general, estas series hechas para el formato vertical. Tratan sobre hombres lobo, historias de venganza,relaciones tabú y los capítulos duran 90 segundos, pero hay trampita.

4 comentarios
HeilHynkel
Me acabo de enterar y lo estoy flipando. Este tipo de series dice que mueven miles de millones en facturación :shit:

Digo yo que entre las pelis de Snayder de siete horas y tres cuarto los capítulos de 90 segundos ... habrá un punto intermedio ¿no?
mperdut
¿Video de 15 minutos para explicar que los capítulos de 90s tienen trampa?... paso...
alpoza
¿Que trampita hay? ¿Del mismo tipo que hacer un video de 15 minutos para explicar algo que se cuenta en un párrafo?
Cantro
El formato vertical para una serie es el mal
