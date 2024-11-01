edición general
Negacionista de la violencia de género se indigna por el mal funcionamiento de las pulseras de alejamiento

Emilio Grosvenor, varón, amante de los toros, oyente habitual de Jiménez Losantos y que niega que haya violencia de género, ha manifestado su indignación tras el escándalo del mal funcionamiento de las pulseras de alejamiento.

#2 Leon_Bocanegra
Tal cual, hasta la más cutre web de humor relata la realidad de la derechusma con más fiabilidad que la prensa seria. Nada difícil por otra parte teniendo en cuenta que son de chiste.
Khadgar #1 Khadgar
Es violencia cuántica, existe o no existe dependiendo de lo que necesitemos para echar mierda al gobierno. :troll:
#3 EISev *
Pues no le encuentro la gracia.

Precisamente a alguien que le pareciera un despilfarro, te exigirá al menos que el dinero si se gasta, que sea en algo que funcione.

Por ejemplo: vamos a poner puntos morados en las fiestas del pueblo para que haya esta persona asesorando y orientando para posibles víctimas de una agresión sexual

Paco se pasa cerca del punto morado y ve que no hay nadie atendiendo pese a que está pagado y la persona que se supone que iba a estar allí, ha cobrado y se ha ido a dormir.

¿Paco cree en la necesidad del punto morado? Igual no, pero tampoco cree que habiéndolo pagado deba estar sin funcionar.
