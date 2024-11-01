Negacionista de la violencia de género se indigna por el mal funcionamiento de las pulseras de alejamiento

Emilio Grosvenor, varón, amante de los toros, oyente habitual de Jiménez Losantos y que niega que haya violencia de género, ha manifestado su indignación tras el escándalo del mal funcionamiento de las pulseras de alejamiento.
| etiquetas: violencia de género , ultraderecha , negacionismo , pulseras alejamiento
Precisamente a alguien que le pareciera un despilfarro, te exigirá al menos que el dinero si se gasta, que sea en algo que funcione.
Por ejemplo: vamos a poner puntos morados en las fiestas del pueblo para que haya esta persona asesorando y orientando para posibles víctimas de una agresión sexual
Paco se pasa cerca del punto morado y ve que no hay nadie atendiendo pese a que está pagado y la persona que se supone que iba a estar allí, ha cobrado y se ha ido a dormir.
¿Paco cree en la necesidad del punto morado? Igual no, pero tampoco cree que habiéndolo pagado deba estar sin funcionar.