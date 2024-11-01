La negación de Rubio sobre el papel que juega Israel en el ataque de EE. UU. contra Irán provoca repercusiones [ENG]

El lunes, el secretario de Estado Marco Rubio ofreció una justificación para que Estados Unidos iniciara una guerra contra Irán: Israel estaba planeando atacar a Irán, lo que habría llevado a Teherán a atacar activos estadounidenses en la región, obligando a Washington a lanzar ataques preventivos contra Irán. Aun cuando la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intentado matizar las declaraciones realizadas por varios funcionarios en los últimos días, estas han seguido generando inquietud.