La negación de Rubio sobre el papel que juega Israel en el ataque de EE. UU. contra Irán provoca repercusiones [ENG]

El lunes, el secretario de Estado Marco Rubio ofreció una justificación para que Estados Unidos iniciara una guerra contra Irán: Israel estaba planeando atacar a Irán, lo que habría llevado a Teherán a atacar activos estadounidenses en la región, obligando a Washington a lanzar ataques preventivos contra Irán. Aun cuando la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intentado matizar las declaraciones realizadas por varios funcionarios en los últimos días, estas han seguido generando inquietud.
| etiquetas: rubio , israel , iran
"Periodista: Nos dijo que Israel iba a atacar a Irán y que por eso necesitábamos involucrarnos.
Rubio: Su afirmación es falsa."
x.com/i/status/2028929886971412648
Marco Rubio el día anterior:
"Existía absolutamente una amenaza inminente, y esa amenaza inminente era que sabíamos que, si Irán era atacado [por Israel], y sabíamos que iba a ser atacado [por Israel], Irán vendría inmediatamente contra nosotros y encajaríamos el golpe antes de responder."
x.com/i/status/2028934134928752828