"NECESITO AYUDA!! Sin trabajo, sin paro y con un diagnóstico de cáncer en vigor".  

2 años en un salón de juegos(trabajo que ya me estaba pesando).Busco y encuentro un nuevo trabajo.Arriesgo,pido excedencia en el salón de juegos de 1 año.Mi empleo como directora comercial en una clínica dental me encanta!Pero dura poco 1 mes,en ese mes a mí me dan mi diagnóstico de #Cancerdemama
y me despiden.Pido mi cita en el paro 20 días después y ahora en el paro me deniegan la prestación porque tengo una excedencia.Así que después de 5 años como autónoma +2 por cuenta ajena,no tengo derechos.Estoy perdida,no sé si alguien puede orientarme
Eso es lo que has dicho.
Si tienes derechos, exactamente los mismos que todos los demás. El problema es que corriste un riesgo y te salió mal la jugada. Eso es tu culpa, no de nuestro sistema de derecho. Tu unilateralmente pediste una excedencia, es decir tienes un trabajo. ¿por que deberíamos pagarte el paro por abandonar un trabajo voluntariamente de manera temporal?
Siento mucho lo del cáncer, pero quitando eso, esta persona se ha pasado de lista y ahora toca pagar las consecuencias. Haber corrido el riesgo de dejar el primer trabajo como hacen la mayoría de los mortales. Quisiste ir de lista, y la cagaste.
Por otro lado: "estoy perdida, no se si alguien puede ayudarme".
Sí, te orientan en el sindicato en el que te afiliases al hacerte asalariada.
Tu capacidad de compresión me apabulla... No es eso lo que he dicho.
malvadase pase de lista o que se merezca lo que le ha pasado, lo que ha hecho es algo que está a la orden del día para intentar mejorar en la vida, no es que haya hecho un locura, simplemente ha tenido mala suerte con el cáncer. Al menos tiene suerte porque se lo tratarán y lo normal es lo que supere. En muchos otros países, en este mismo lo mismo en el futuro, el problema sería muchísimo mayor. Una de las razones por la que tanta gente quiere ser funcionario y no arriesgarse.
Yo tampoco lo pienso, ni es lo que he dicho, ir de listo no es ser mala persona per se. Esta mujer, al menos que sepamos hasta el momento, no ha hecho daño a nadie ni ha generado ningún perjuicio, ¿por que iba a ser mala persona?
Poca empatía tienes, espero que nunca te pase lo mismo.