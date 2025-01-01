edición general
"NECESITO AYUDA!! Sin trabajo, sin paro y con un diagnóstico de cáncer en vigor".

"NECESITO AYUDA!! Sin trabajo, sin paro y con un diagnóstico de cáncer en vigor".  

2 años en un salón de juegos(trabajo que ya me estaba pesando).Busco y encuentro un nuevo trabajo.Arriesgo,pido excedencia en el salón de juegos de 1 año.Mi empleo como directora comercial en una clínica dental me encanta!Pero dura poco 1 mes,en ese mes a mí me dan mi diagnóstico de #Cancerdemama y me despiden.Pido mi cita en el paro 20 días después y ahora en el paro me deniegan la prestación porque tengo una excedencia.Así que después de 5 años como autónoma +2 por cuenta ajena,no tengo derechos.Estoy perdida,no sé si alguien puede orientarme

Dragstat #13 Dragstat
#10 si lo he corregido, lo de mala persona lo he pensado yo, me refiero a que entra dentro de lo normal para mejorar laboralmente no lo considero que sea intentar aprovecharse del sistema y pasarse de listo.
UnoYDos #17 UnoYDos *
#13 Pasarse de listo es asumir que un trabajo nuevo te va a durar x tiempo, los periodos de prueba no están de adorno. Y luego venir llorando diciendo que no tiene derechos. Cuando eso es falso, tiene los mismos derechos que todo el mundo. Simplemente no cumple las condiciones que se necesitan para cobrarlo. Eso son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones. Por ejemplo yo no tomaria una excedencia de un año en un trabajo, si no supiese con certeza que me puedo…   » ver todo el comentario
este_no_es_eltraba #11 este_no_es_eltraba
#7 "esta persona se ha pasado de lista y ahora toca pagar las consecuencias"

Eso es lo que has dicho.
UnoYDos #15 UnoYDos *
#11 Si eso es lo que he dicho, enhorabuena, sabes citar. ¿De donde sacas que lo digo por pedir la excedencia? Esta persona ha ido de lista (se ha pensado, no se porque, que el otro puesto le iba a durar) y sin conocer la ley (o al menos eso deduzco de sus actos) a tomado una decisión arriesgada. Ahora esta señora llora diciendo "no tengo derechos" porque no puede cobrar el paro. Cuando tiene exactamente los mismos derechos que todos los demas. Corriste un riesgo, ella misma usa el…   » ver todo el comentario
janatxan #4 janatxan
Esto es lo que les va a pasar a los descerebrados que van a votar a pp/box en las próximas elecciones. Luego la de pedir ayuda.
Battlestar #5 Battlestar
#4 Lo divertido es que si ganan los que no han votado a esos les va a pasar también xD
#18 chisqueiro
#4 Si ya está pasando ahora...
UnoYDos #16 UnoYDos *
#14 a que ha pedido un año de excedencia (creo recordar de la lectura), el otro curro le duro un mes, y por lo tanto, dentro de 11 meses, tiene su puesto de trabajo. Si ha pasado algo de tiempo desde que la echaron, que no lo se, pues seran menos de 11 meses.
UnoYDos #2 UnoYDos *
Así que después de 5 años como autónoma +2 por cuenta ajena,no tengo derechos

Si tienes derechos, exactamente los mismos que todos los demás. El problema es que corriste un riesgo y te salió mal la jugada. Eso es tu culpa, no de nuestro sistema de derecho. Tu unilateralmente pediste una excedencia, es decir tienes un trabajo. ¿por que deberíamos pagarte el paro por abandonar un trabajo voluntariamente de manera temporal?

Siento mucho lo del cáncer, pero quitando eso, esta persona se ha pasado de lista y ahora toca pagar las consecuencias. Haber corrido el riesgo de dejar el primer trabajo como hacen la mayoría de los mortales. Quisiste ir de lista, y la cagaste.
#6 alhambre
#2 cogerse una excedencia no es ir de lista, es un derecho.

Por otro lado: "estoy perdida, no se si alguien puede ayudarme".

Sí, te orientan en el sindicato en el que te afiliases al hacerte asalariada.
UnoYDos #7 UnoYDos *
#6 "cogerse una excedencia no es ir de lista, es un derecho."
Tu capacidad de compresión me apabulla... No es eso lo que he dicho.
Dragstat #8 Dragstat *
#2 yo no veo que está persona sea malvada se pase de lista o que se merezca lo que le ha pasado, lo que ha hecho es algo que está a la orden del día para intentar mejorar en la vida, no es que haya hecho un locura, simplemente ha tenido mala suerte con el cáncer. Al menos tiene suerte porque se lo tratarán y lo normal es lo que supere. En muchos otros países, en este mismo lo mismo en el futuro, el problema sería muchísimo mayor. Una de las razones por la que tanta gente quiere ser funcionario y no arriesgarse.
UnoYDos #10 UnoYDos *
#8 yo no veo que está persona sea malvada o que se merezca lo que le ha pasado

Yo tampoco lo pienso, ni es lo que he dicho, ir de listo no es ser mala persona per se. Esta mujer, al menos que sepamos hasta el momento, no ha hecho daño a nadie ni ha generado ningún perjuicio, ¿por que iba a ser mala persona?
#19 Klamp
#8 pues aquí dicen que la despiden por tener cáncer de mama. Muy legal no suena.
este_no_es_eltraba #9 este_no_es_eltraba
#2 no lo dejo, pidió una excedencia.

Poca empatía tienes, espero que nunca te pase lo mismo.
UnoYDos #12 UnoYDos
#9 creo que te has saltado el "temporalmente", la bilis no te deja leer.
este_no_es_eltraba #14 este_no_es_eltraba
#12 las excedencias son temporales.... A qué te refieres?
