Una navidad en blanco y negro: las fotografias de José Tomás Esplugas  

¿Qué sucede si un día alguien te trae una carpeta llena de grandes fotografías en blanco y negro? ¿Qué sabemos de su autor? Casi nada, su nombre por estar en algunas fichas de fotografías premiadas en concursos, no sabemos si era amateur o profesional, solo sabemos que durante los años sesenta residió en un pueblo del Garraf, donde montó un laboratorio fotográfico doméstico. Años después unos nuevos habitantes de la casa, en la que antaño amplió algunas de estas imágenes, consideraron que ocupaban demasiado espacio y se desprendieron de ellas.