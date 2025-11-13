De navegadores y batallas culturales | La mirada del mendigo

Mozilla es una organización que no tiene ánimo de lucro. No tiene porque lo acapara todo su cúpula directiva, que se lo lleva crudo, descapitalizando un proyecto que era fundamental no ya para el para el mundillo de la programación de código abierto, sino para las sociedades del planeta: un navegador que no comprometiese la privacidad de su usuario al acceder a la red (Chrome y Edge son aspiradoras de información personal, cuya comercialización es su modelo de negocio)...