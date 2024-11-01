NAVANTIA pone la quilla de la séptima corbeta para Arabia Saudí en el astillero de San Fernando

El astillero de Navantia San Fernando ha celebrado este viernes el acto de puesta de quilla de la séptima corbeta para la Marina Real de Arabia Saudí (RSNF). Este buque será la construcción número 576 del astillero y llevará por nombre HMS “NEOM”. Está previsto que el último de estos tres buques se entregue en 2029. Navantia será la responsable de la entrega de la primera unidad, mientras que la segunda y la tercera se finalizarán en Arabia Saudí, con la instalación, integración y pruebas del sistema de combate, tal como sucedió en el anterior