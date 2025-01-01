edición general
La navaja de Hanlon: "Nunca le atribuyas a la maldad lo que puede explicarse por estupidez"

Establecida como una regla mental para pensar mejor y juzgar menos, la navaja de Hanlon propone un cambio de perspectiva sencillo, pero provocador.

Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Maldad y estupidez suelen ir juntas de la mano. Y son una combinación letal, y más ahora, cuando la derecha se ha empeñado en acaparar el voto de ese sector de la población.
23
gitamon #4 gitamon
#3 la maldad es estupidez
27
reithor #9 reithor
#4 oh, no, para nada. Carlo Cipolla lo explica estupendamente.
11
#7 Setis
Nunca olvides que, cuando se disfraza la maldad de estupidez, muchos se lo creen.
20
#2 XXguiriXX
A menos que sean políticos.
12
Guanarteme #10 Guanarteme
#8 No hablé de buena gente, ni de mala gente ni pienso darte explicaciones por mis palabras.

Lo que sí te digo es que a veces el humano, inconscientemente, se niega a reconocer la existencia de la maldad, el típico dicho ante una cafrada: "está loco"... No, "loco", no. Lo que es un hdp, un narcisista, un psicópata o lo que sea.

Pues el principio de Hanlon hace lo mismo pero con la estupidez: se niega a reconocer la maldad y la minimiza, por eso hablo de buenismo.
12
Guanarteme #1 Guanarteme
Mucho buenismo veo yo en ciertos planteamientos...
12
Laro__ #5 Laro__
#1 Y eso de que haya mucha buena gente ¿es malo? ¿Por qué? ¿Deberíamos preferir a mala gente?
12
Guanarteme #6 Guanarteme
#5 No sé qué me preguntas ni por qué, pero desde luego algo que no tiene nada que ver con lo que he dicho.
12
Laro__ #8 Laro__
#6 ¿Qué querías decir en #1 con lo de "mucho buenismo veo"?
12

