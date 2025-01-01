·
La navaja de Hanlon: "Nunca le atribuyas a la maldad lo que puede explicarse por estupidez"
Establecida como una regla mental para pensar mejor y juzgar menos, la navaja de Hanlon propone un cambio de perspectiva sencillo, pero provocador.
#3
Jointhouse_Blues
Maldad y estupidez suelen ir juntas de la mano. Y son una combinación letal, y más ahora, cuando la derecha se ha empeñado en acaparar el voto de ese sector de la población.
1
K
23
#4
gitamon
#3
la maldad es estupidez
1
K
27
#9
reithor
#4
oh, no, para nada. Carlo Cipolla lo explica estupendamente.
0
K
11
#7
Setis
Nunca olvides que, cuando se disfraza la maldad de estupidez, muchos se lo creen.
1
K
20
#2
XXguiriXX
A menos que sean políticos.
0
K
12
#10
Guanarteme
#8
No hablé de buena gente, ni de mala gente ni pienso darte explicaciones por mis palabras.
Lo que sí te digo es que a veces el humano, inconscientemente, se niega a reconocer la existencia de la maldad, el típico dicho ante una cafrada: "está loco"... No, "loco", no. Lo que es un hdp, un narcisista, un psicópata o lo que sea.
Pues el principio de Hanlon hace lo mismo pero con la estupidez: se niega a reconocer la maldad y la minimiza, por eso hablo de buenismo.
0
K
12
#1
Guanarteme
Mucho buenismo veo yo en ciertos planteamientos...
0
K
12
#5
Laro__
#1
Y eso de que haya mucha buena gente ¿es malo? ¿Por qué? ¿Deberíamos preferir a mala gente?
0
K
12
#6
Guanarteme
#5
No sé qué me preguntas ni por qué, pero desde luego algo que no tiene nada que ver con lo que he dicho.
0
K
12
#8
Laro__
#6
¿Qué querías decir en
#1
con lo de
"mucho buenismo veo"
?
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
Lo que sí te digo es que a veces el humano, inconscientemente, se niega a reconocer la existencia de la maldad, el típico dicho ante una cafrada: "está loco"... No, "loco", no. Lo que es un hdp, un narcisista, un psicópata o lo que sea.
Pues el principio de Hanlon hace lo mismo pero con la estupidez: se niega a reconocer la maldad y la minimiza, por eso hablo de buenismo.