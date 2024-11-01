Naturgy pide la "aclaración" a la CNMC sobre los expedientes y defiende el cumplimiento de sus plantas

Ha señalado que, el mismo procedimiento que estaba vigente el día del apagón, lo estaba desde hace 25 años y "no recuerdo que hubiera habido un apagón en los últimos 25 años". Las normas establecen que tienes que absorber un 30% de la potencia nominal de los equipos, que al tener acopladas tres centrales serían 330 megavares y estaban absorbiendo 478 megavares. Han hablado de incumplimientos, pues lo analizaremos, pero los expedientes que hemos recibido es de cumples o no cumples, pero hemos pedido es aclaración, qué es lo que no cumplimos"