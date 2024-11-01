edición general
La naturaleza ha creado el mismo animal 12 veces durante los últimos 66 millones de años. Nadie tiene idea de por qué

El oso homiguero en América, los pangolines y los aardvarks, en África y Asia. Una y otra vez, distintos linajes de mamíferos llegaron a la misma conclusión evolutiva, desarrollando un plan corporal similar para explotar uno de los banquetes más abundantes del planeta. Un estudio publicado en Evolution revela que la especialización en comer hormigas y termitas (mirmecofagia) surgió de forma independiente al menos 12 veces distintas desde la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años.

- Paper: doi.org/10.1093/evolut/qpaf121

