La naturaleza ha creado el mismo animal 12 veces durante los últimos 66 millones de años. Nadie tiene idea de por qué

El oso homiguero en América, los pangolines y los aardvarks, en África y Asia. Una y otra vez, distintos linajes de mamíferos llegaron a la misma conclusión evolutiva, desarrollando un plan corporal similar para explotar uno de los banquetes más abundantes del planeta. Un estudio publicado en Evolution revela que la especialización en comer hormigas y termitas (mirmecofagia) surgió de forma independiente al menos 12 veces distintas desde la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años.
- Paper: doi.org/10.1093/evolut/qpaf121