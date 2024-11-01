La naturaleza se abre paso: cifras inéditas de aves en Las Tablas de Daimiel

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los últimos representantes del ecosistema de tablas fluviales en Europa, ha alcanzado en 2025 cifras récord en diversidad y abundancia de aves acuáticas reproductoras, marcando el mejor censo desde la 1980. Esto consolida el papel de este humedal como refugio para especies en peligro. El censo de 2025 ha registrado datos sin precedentes en cría de aves emblemáticas y de reproducción en especies amenazadas. En concreto destaca el Pato colorado (Netta rufina), una especie emblemática del parque