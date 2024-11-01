edición general
La naturaleza se abre paso: cifras inéditas de aves en Las Tablas de Daimiel

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los últimos representantes del ecosistema de tablas fluviales en Europa, ha alcanzado en 2025 cifras récord en diversidad y abundancia de aves acuáticas reproductoras, marcando el mejor censo desde la 1980. Esto consolida el papel de este humedal como refugio para especies en peligro. El censo de 2025 ha registrado datos sin precedentes en cría de aves emblemáticas y de reproducción en especies amenazadas. En concreto destaca el Pato colorado (Netta rufina), una especie emblemática del parque

| etiquetas: tablas daimiel , ecosistema , fluvial , diversidad , abundancia , aves acuáticas
rob #1 rob
¡Qué buena noticia! Las Tablas estaban cerca de desaparecer.
frg #2 frg
#1 Y están, al igual que todos lo humedales. La avaricia no descansará hasta convertirlos en otro mar menor, lodo y fango para que se lucren cuatro caciques.
Blooder #4 Blooder
#1 desgraciadamente es sólo cuestión de tiempo...
#3 Suleiman
Me alegro mucho,no todo van a ser malas noticias....
#5 Grandpiano
No era tan difícil, solo había que llamar a un buen carpintero.
