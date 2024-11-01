La NASA pierde el contacto con MAVEN, un orbitador en Marte  

La NASA pierde el contacto con MAVEN, una pieza clave para estudiar la atmósfera de Marte y asistir a los rovers en la superficie. Desde hace dos décadas los orbitadores han sido nuestros ojos, oídos y antenas en Marte. Gracias a ellos sabemos cómo el viento solar arrancó la atmósfera marciana y por qué el planeta pasó de húmedo a árido. Además, estas naves sirven de repetidores para mandar datos de rovers como Curiosity y Perseverance. Ese ecosistema, robusto pero veterano, afronta ahora un bache que muchos ingenieros veían venir.
