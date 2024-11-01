edición general
La NASA pierde el contacto con MAVEN, un orbitador en Marte

La NASA pierde el contacto con MAVEN, una pieza clave para estudiar la atmósfera de Marte y asistir a los rovers en la superficie. Desde hace dos décadas los orbitadores han sido nuestros ojos, oídos y antenas en Marte. Gracias a ellos sabemos cómo el viento solar arrancó la atmósfera marciana y por qué el planeta pasó de húmedo a árido. Además, estas naves sirven de repetidores para mandar datos de rovers como Curiosity y Perseverance. Ese ecosistema, robusto pero veterano, afronta ahora un bache que muchos ingenieros veían venir.

u_1cualquiera
Ya sabemos  media
K 22
ALFONSOIX
mvn clean install...ya me voy
K 30
BastardWolf
#2 por aqui otro programador que venia a soltar la misma chorrada (muy frustrado en sus inicios con el puto maven, como dejo claro con mi tatuaje)  media
K 11
Tiranoc
En Marte ni te cases ni te embarques.
K 7

