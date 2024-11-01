edición general
La NASA adjudica un contrato SBIR a Solstar Space para desarrollar un sistema de Wi-Fi lunar [eng]

La NASA ha identificado requisitos críticos de infraestructura de comunicación para respaldar sus próximas misiones a medida que aumenta el impulso en torno a la exploración lunar. Un aspecto crucial de los programas Artemis y CLPS incluye el despliegue de hardware de comunicaciones Wi-Fi y 3GPP con un SWaP eficiente (Tamaño, Peso y Potencia) en una variedad de activos lunares. Esto incluirá módulos de aterrizaje, rovers y hábitats, así como naves espaciales y activos cislunares (en órbita lunar) como la estación Lunar Gateway.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Era necesario.

¿Para qué vas a ir a la Luna si no puedes hacerte un selfie y subirlo al istagram?
perrico #2 perrico
#1 Para joder el silencio de radio de la cara oculta de la luna.
El mejor lugar del sistema solar para hacer radioastronomía.
