La NASA adjudica un contrato SBIR a Solstar Space para desarrollar un sistema de Wi-Fi lunar [eng]

La NASA ha identificado requisitos críticos de infraestructura de comunicación para respaldar sus próximas misiones a medida que aumenta el impulso en torno a la exploración lunar. Un aspecto crucial de los programas Artemis y CLPS incluye el despliegue de hardware de comunicaciones Wi-Fi y 3GPP con un SWaP eficiente (Tamaño, Peso y Potencia) en una variedad de activos lunares. Esto incluirá módulos de aterrizaje, rovers y hábitats, así como naves espaciales y activos cislunares (en órbita lunar) como la estación Lunar Gateway.