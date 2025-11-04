Los narcos españoles se arman hasta los dientes: un AK-47 como el de Saddam Hussein, escopetas para cazar osos, una pistola Louis Vuitton...

Una Glock 17 con la corredera dorada y el anagrama de Louis Vuitton en la pistola, un fusil de asalto AK-47 dorado con bayoneta casi igual al que tenía Saddam Hussein, una escopeta semiautomática typhoon F12 diseñada para cazar osos o ciervos… Son tres ejemplos de armas que los agentes de la UDYCO de la Policía Nacional han encontrado en poder de narcos españoles en el último año.