Los narcos españoles se arman hasta los dientes: un AK-47 como el de Saddam Hussein, escopetas para cazar osos, una pistola Louis Vuitton...

Una Glock 17 con la corredera dorada y el anagrama de Louis Vuitton en la pistola, un fusil de asalto AK-47 dorado con bayoneta casi igual al que tenía Saddam Hussein, una escopeta semiautomática typhoon F12 diseñada para cazar osos o ciervos… Son tres ejemplos de armas que los agentes de la UDYCO de la Policía Nacional han encontrado en poder de narcos españoles en el último año.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Y para qué tenemos al ejército? ¿Para los putos desfiles?
placeres #2 placeres
#1 Para estos temas tenemos cuerpos policiales militarizados, guardia civil-nacional o Gendarmería Francesa o la Carabinieria.
Si algo ha demostrado la historia que es los cuerpos militares puros son un desastre para el control de civiles a medio plazo.


Que peligro tienen, y que poco me gusta eso "solo las usan entre ellos", como si la población civil no podría encontrarse en medio de uno de los tiroteos o ser amenazados por una loius vuitton de 9mm.
