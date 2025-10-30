edición general
7 meneos
235 clics
Najwa Nimri revela que está en la ruina a sus 53 años: "Lo he perdido todo, como unos 12 millones y medio de euros"

Najwa Nimri revela que está en la ruina a sus 53 años: "Lo he perdido todo, como unos 12 millones y medio de euros"

La actriz de 'La virgen roja' ha visitado esta semana el plató de La Revuelta y allí se ha sincerado como nunca sobre su economía. Más información: Najwa Nimri desvela en 'La Revuelta' la razón por la que nunca ha visitado 'El Hormiguero': “Dirán que no”

| etiquetas: najwa nimri , ruina , broncano , revuelta
7 0 2 K 66 actualidad
3 comentarios
7 0 2 K 66 actualidad
pablisako #1 pablisako
La primera vez que visitó el programa de Broncano confesó que tenía 12 millones en el banco, comparándose con Antonio Resines (71), que en aquel momento era quien alcanzaba el récord en el programa.

En su siguiente visita, en 2024, dijo que había podido doblar su patrimonio gracias a su trabajo, cifrándolo en 25 millones de euros, algo que dejó sin palabras incluso al propio presentador.
0 K 10
Mltfrtk #2 Mltfrtk
No cuenta nada más de lo que viste en La Revuelta :-S
0 K 10

menéame