Nadie conoce a David Oviedo, el gerente de La Cartuja investigado por la UCO

El caso de las presuntas mordidas en las obras del Estadio de La Cartuja tras un acuerdo con la RFEF de Rubiales sigue enmarañado. Uno de los dos cargos señalados por la juez, el gerente del consorcio que gestiona el estadio, David Oviedo, se mantiene en su puesto. La clave es que nadie en la administración autonómica se muestra competente para su cese a pesar de las presiones políticas para que se le suspenda tras el informe de la UCO en el que se le señala como presunto beneficiario de un caso de amaño de contratos.