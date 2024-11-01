Nada hay ofensivo en invocar el Holocausto para defender los derechos humanos

Tim Walz, gobernador de Minnesota, escribió: «En Minnesota tenemos niños escondidos en sus casas, con miedo a salir a la calle. Muchos de nosotros crecimos leyendo la historia de Ana Frank. Alguien va a tener que escribir esa historia infantil referida a Minnesota». Esto le valió a Walz ataques por parte de la Liga Antidifamación, del Museo del Holocausto de Washington y del enviado antisemita de Trump, por profanar el Holocausto nazi al invocar el nombre de Anne Frank para hablar de lo que sucede en Minnesota.