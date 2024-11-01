edición general
Nada hay ofensivo en invocar el Holocausto para defender los derechos humanos

Tim Walz, gobernador de Minnesota, escribió: «En Minnesota tenemos niños escondidos en sus casas, con miedo a salir a la calle. Muchos de nosotros crecimos leyendo la historia de Ana Frank. Alguien va a tener que escribir esa historia infantil referida a Minnesota». Esto le valió a Walz ataques por parte de la Liga Antidifamación, del Museo del Holocausto de Washington y del enviado antisemita de Trump, por profanar el Holocausto nazi al invocar el nombre de Anne Frank para hablar de lo que sucede en Minnesota.

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
No votéis a locos con el pelo raro. Boris Johnson, Milei, Trump, Hitler... Acaban jodiendo el país. Da igual, los catetos sin la ESO se fascinan con chiflados despeinados.
rogerius #4 rogerius
#1 No había caído. Los neofascistas actualizan su discurso pero también sus pintas… de la gomina han pasado al caos capilar más exhibicionista. :troll:
#2 soberao
Le mandan los perros porque ha descrito la realidad con lo que hay, no ha dicho ningún disparate. El problema es que algunos no quieren que les hagan competencia con el monopolio que tienen montado con lo de ser víctimas de la barbarie fascista, cuando en campos de concentración nazis murieron todo tipo de personas.
#3 DenisseJoel
#2 Justamente por eso deberíamos desconfiar siempre de quienes victimizan a determinados colectivos de personas.
rogerius #5 rogerius *
#3 Cierto. A pesar de sus actualizaciones y puestas al día siguen con la estigmatización de seres humanos… por lo que sea: www.meneame.net/my-story/Piscardo_Morao/llama-fascistas-nazis-algunos-
