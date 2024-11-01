Naciones Unidas, Trump y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles [en]

2015 fue extraordinario en la historia mundial. La Asamblea General de la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguidos de cerca por los acuerdos climáticos de París. Un momento único de convergencia en torno a objetivos universalistas, punto culminante de la "gobernanza global" reformista. Fue el momento de la "Última Utopía". Diez años después, la segunda administración Trump anunció su llegada a la ONU denunciando esos acuerdos en los términos más extraordinarios.