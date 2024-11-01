Naciones Unidas, Trump y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles [en]

2015 fue extraordinario en la historia mundial. La Asamblea General de la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguidos de cerca por los acuerdos climáticos de París. Un momento único de convergencia en torno a objetivos universalistas, punto culminante de la "gobernanza global" reformista. Fue el momento de la "Última Utopía". Diez años después, la segunda administración Trump anunció su llegada a la ONU denunciando esos acuerdos en los términos más extraordinarios.
| etiquetas: capitalismo contemporáneo , diplomacia , naciones unidas , usa , china
Del artículo: «En la década de 1970 … los Estados Unidos pueden haber sido sacudidos por la derrota en Vietnam y el shock petrolero de 1973, pero la respuesta fue un neoconservativismo revivido. En la década de 1990 … Estados Unidos podría reclamar la victoria en la Guerra Fría. Entonces el neoconservadurismo, con sus gestos hacia valores universales como la democracia y la
… » ver todo el comentario