Nacionalismo, ‘apartheid’, represión: Israel es la distopía soñada de la ultraderecha

El Estado israelí es un modelo para la ultraderecha y un socio para muchos países. Es un proyecto etnonacionalista, exporta tecnologías de vigilancia probadas contra los palestinos y gestiona recursos básicos con una lógica de exclusión. Sus lazos comerciales y diplomáticos explican la inacción internacional contra el genocidio en Gaza.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Distopía no, es la utopía de la derecha. El IV Reich sionista.

De lo que no se dan cuenta muchos tarados es que ellos quedan fuera.
manzitor #3 manzitor
Estos mierdas morales, han usado al pueblo palestino para rentabilizar sus juguetes que luego compramos nosotros. Boicot.
reivaj01 #4 reivaj01
"exporta tecnologías de vigilancia probadas contra los palestinos"
Qué tecnología ni tecnología, si están arrasando con todo a base de bombazos.
Vamos que nos venden el genocidio como si fuera una operación quirúrgica cuando no se puede ser más burro.
Kachemiro #5 Kachemiro
No debe haber espacio en este planeta para ningún etnoestado. Ni ario, ni afrikaner, ni yamato, ni judio.
Kachemiro #10 Kachemiro
#9 claro, la misma violencia boicotear un evento deportivo sin que haya heridos que ejecutar un sadico genocidio sobre 2 millones de personas.

PD no me había dado cuenta que eres un troll sionista con cuenta recién estrenada.
Acaba aquí nuestro intercambio de ideas
Netanyahu #11 Netanyahu
#10 ¿Quién ha comparado ambos actos? Solo estoy diciendo que la izquierda española se ha vuelto más violenta
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Por eso gusta al PP
Lenari #8 Lenari
BULO

No hay ningún apartheid. Los palestinos no son ciudadanos israelíes.
Netanyahu #6 Netanyahu
Hombre, en la demonización de la izquierda no les falta razón, teniendo en cuenta que la izquierda se ha tirado al monte y justifica ya cualquier boicot o acto violento.
Kachemiro #7 Kachemiro
#6 lo mismito asesinar a cientos de miles de personas, bombardear campos de refugiados, escuelas de la Onu, infraestructura civil y hospitales, que tirar unas vallas en la vuelta ciclista.
Netanyahu #9 Netanyahu
#7 Tirar una vallas no, hacer un boicot a un evento deportivo multitudinario
