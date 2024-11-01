Ideología (Letra y música: N. Vegas) Batería, escaleras, vibráfono: Manu Molina Bajos: Luis Rodríguez Guitarras: Joseba Irazoki y Edu Baos Rhodes, Farfisa, sintetizador: Abraham Boba Voces, muestras: Nacho Vegas Coros: Coru Antifascista Al Altu La Lleva Grabado por Paco Loco en El Puerto de Santa María (Cádiz). Grabaciones adicionales en Estudio Fase 4 (Xixón) por Carlos Stro. Mezclado por César Verdú. Masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering (Barcelona).
| etiquetas: canción , nacho vegas , ideología