Nacen 31 cachorros de lince ibérico en los centros de El Acebuche y Zarza de Granadilla

La temporada de cría de lince ibérico (Lynx pardinus) de 2026 ha finalizado con resultados muy positivos en los centros de cría de El Acebuche (Huelva) y Zarza de Granadilla (Cáceres), ambos gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y adscritos al Programa de Conservación ex situ de esta especie. En total, entre ambos centros, han nacido un total de 31 cachorros distribuidos en 12 camadas, lo que consolida la tendencia positiva.
| etiquetas: lince , natalidad , nacen , cachorros
Importante dato, hace menos de 20 años había menos de 100 linces y hoy hay más de 2000:
www.clarin.com/internacional/hace-20-anos-quedaban-100-hoy-2401-regres