Nabos sabrosos (receta)

1. Lávese las manos con agua y jabón.

2. En una sartén mediana sobre fuego medio, saltee la cebolla y el ajo en la margarina hasta que queden suaves (aproximadamente 5 minutos).

3. Añada los nabos y la azúcar. Saltee, revolviendo ocasionalmente, hasta que queden ligeramente dorados.

4. Añada el caldo y caliente hasta que hierva. Reduzca el calor a fuego lento y cocine hasta que se evapore el líquido y los nabos estén suaves (aprox. 30-40 mins).

5. Quite de la llama. Mezcle el jugo de limón, el perejil, la sal y la pimienta. Sirva caliente.