Nabos sabrosos (receta)

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. En una sartén mediana sobre fuego medio, saltee la cebolla y el ajo en la margarina hasta que queden suaves (aproximadamente 5 minutos).
3. Añada los nabos y la azúcar. Saltee, revolviendo ocasionalmente, hasta que queden ligeramente dorados.
4. Añada el caldo y caliente hasta que hierva. Reduzca el calor a fuego lento y cocine hasta que se evapore el líquido y los nabos estén suaves (aprox. 30-40 mins).
5. Quite de la llama. Mezcle el jugo de limón, el perejil, la sal y la pimienta. Sirva caliente.

| etiquetas: nabo , receta , cocina , gastronomía , sabroso
9 comentarios
A.more #1 A.more
Está receta es para corina o para europa?
Fj_Bs #4 Fj_Bs
#1 se la regalo a Ayuso :hug:
Galero #5 Galero
#1 Corina es de nabos ricos, más que sabrosos.
wachington #9 wachington
#5 Diré más nabos reales y ricos.
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
Se me hace la boca agua.
Meneanauta #2 Meneanauta
Por el titular creí que sería una receta de nabos naranja para dirigentes europeos
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Y de color naranja!! La comida favorita de los voxtrencos!!
#7 burgerconqueso
That's what she said!!
#8 Chanfli
El punto 1 es por si previamente has estado manipulando otro tipo de nabo, digo yo...
