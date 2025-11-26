edición general
'Mycelium Wassonii', un cómic sobre los científicos que popularizaron el uso de los hongos psicodélicos

Mycelium Wassonii (Reservoir Books), de Brian Blomerth, es un cómic alucinógeno y visualmente espectacular que narra la vida de Robert Gordon y Valentina Wasson, la pareja de científicos que popularizaron el uso de hongos psicodélicos. Un matrimonio que recorrió el mundo para estudiar el uso terapéutico de las setas, desde los misterios de la antigua Roma a las tradiciones indígenas del pueblo mazateco. Brian ya dedicó su primera novela gráfica, Bicycle Day (2019), al químico suizo Albert Hofmann, que experimentó el primer viaje de ácido del

#6 Porrancho
#5 No se si no entiendo este intercambio que te has traido porque no tiene mucho sentido...

...o si es que te has forrado de drogas y estas en un meta nivel superior :roll:
#4 javi618
#3 aunque ahora haya derivado el autor hacia extraños acantilados

Ahora no creo, lleva muerto cuatro años.
HuggyBear #5 HuggyBear
#4 Cierto. Leer libros es lo que tiene, que algunos muertitos parecen muy vivos. :-)
HuggyBear #1 HuggyBear *
Tomar drogas "con rigurosidad" es como ver una peli porno y pensar que has folláo :-S
devilinside #2 devilinside
#1 Para nada
HuggyBear #3 HuggyBear *
#2 En "Historia de las drogas" de Escohotado (versión larga), aunque ahora haya derivado el autor hacia extraños acantilados, nos ilustra sobre que el probar drogas siempre bajo la supervisión o el control de un amigo sereno, es muy conveniente. Osea que tienes razón 8-D
