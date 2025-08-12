Las mutuas podrán tramitar bajas no derivadas de accidentes laborales

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal. "El acuerdo permitirá a las mutuas tramitar la prestación de la incapacidad temporal para determinadas contingencias de origen traumatológico que afecten a trabajadores asegurados con ellas", indicó el Ejecutivo autonómico.