Las mutuas podrán tramitar bajas no derivadas de accidentes laborales

Las mutuas podrán tramitar bajas no derivadas de accidentes laborales

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal. "El acuerdo permitirá a las mutuas tramitar la prestación de la incapacidad temporal para determinadas contingencias de origen traumatológico que afecten a trabajadores asegurados con ellas", indicó el Ejecutivo autonómico.

Urasandi
Mas desmantelamiento de la sanidad pública...
alcama
#1 La izquierda
Urasandi
#5 Quien sea. Aquí ya lo hizo el PNV
Asimismov
#3 #9 y eso que las mutuas laborales se alimentan de los descuentos en nuestro salario, y están dirigidas por ejecutivos de grandes empresas.
makinavaja
La misma existencia de las mutuas es una anomalía del sistema de la Seguridad Social...
millanin
¿La misma mutua que me dejó cojo por no darme la baja por un accidente laboral va a darme una baja algo no laboral?
Verdaderofalso
#2 la misma mutua que me dijo que no fue un accidente laboral, me fui al médico de cabecera, me dio la baja dos meses y acabó pagándolo la mutua porque si se consideró accidente laboral?
millanin
#4 Yo era joven y creí al médico de la mutua.
tul
#7 ni la hora les puedes creer a esos desgraciados
GeneWilder
#7 Yo no sabía qué derechos tenía. La segunda vez que me intentaron tangar retirándome la prestación, los denuncié y gané.
GeneWilder
#2 La misma mutua que me dijo que las dos hernias de disco que me provoqué mientras trabajaba ya las tenía antes y me dió el alta.
Klamp
Luego que si este gobierno es comunista. No me jodas, si esto lo firmaría pp-vox cada día del puto año...
Alfon_Dc
Lo de las mutuas es una aberración, y que se les dé ahora la gestión de bajas no laborales no traerá nada bueno para los curritos.
Otra más..y la peña sin darse cuenta de nada..pues fale.
diablos_maiq
Estaría bien indicar en alguna parte que se trata de Asturias
Postmeteo
Con que hagan su trabajo y reconozcan los accidentes laborales sin tener que pasar sistemáticamente por determinación de contingencias, yo me daría con un canto en los dientes
reivaj01
para mejorar la gestión dice...
