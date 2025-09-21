edición general
4 meneos
40 clics
El musicólogo valenciano David Catalunya consigue hacer sonar un órgano de mil años de antigüedad tras pasar ocho siglos enterrado

El musicólogo valenciano David Catalunya consigue hacer sonar un órgano de mil años de antigüedad tras pasar ocho siglos enterrado

El musicólogo de Benaguasil, David Catalunya, habla de "auténtico milagro". En A Vivir Comunitat Valenciana ha explicado que "es como abrir la tumba de un faraón". Emocionado, ha contado que se trata del órgano más antiguo de la cristiandad, y probablemente el instrumento más viejo que continúa sonando en el mundo, gracias a un proyecto de investigación impulsado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales . El órgano de mil años de antigüedad ha vuelto a sonar tras pasar ocho siglos enterrado por los cruzados que huían de Bel

| etiquetas: musicólogo , valenciano , david , catalunya , consigue , sonar , órgano , mil años
3 1 1 K 29 actualidad
1 comentarios
3 1 1 K 29 actualidad

menéame