Museumpark (Rotterdam)

El Museumpark de Róterdam está situado sobre los terrenos de la histórica Villa Hoboken, hoy la sede del Museo de Historia Natural de Róterdam, situada justo al lado del museo Kunsthal. Su misión es generar un punto de unión de siete importantes museos, separados por un radio de apenas trescientos metros y en su parte sur, limita con un enorme dique de contención marina de 6 metros de altura. El Museumpark actual se compone de varios espacios superpuestos, fruto de las distintas intervenciones realizadas a lo largo de un siglo de historia.