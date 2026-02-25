Murcia es la única comunidad que no ha pedido más fondos para las ayudas de 2025 al coche eléctrico

El Gobierno regional vuelve a arremeter contra "el farragoso" sistema estatal, mientras que la asociación estatal que representa los intereses de los afectados alerta de expedientes sin resolver desde hace años.
| etiquetas: murcia , unica , comunidad , no pedir , fondos , ayudas , coche electrico , 2025
O es mentira y necesita de subvenciones para que lo vendan.
Emos sio engañao
En cuanto a la decisión de no solicitar la ampliación de presupuesto para el MOVES 2025, desde la Consejería de Medio Ambiente explican que se dispone de los fondos suficientes para satisfacer las solicitudes recibidas.
La resolución de expedientes va un 85% más rápida que el a nivel estatal.
Y al final del artículo hasta la misma asociación lo reconoce.
Vamos que el titular es sensacionalista y como tal lo voto ahora