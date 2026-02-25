edición general
Murcia es la única comunidad que no ha pedido más fondos para las ayudas de 2025 al coche eléctrico

El Gobierno regional vuelve a arremeter contra "el farragoso" sistema estatal, mientras que la asociación estatal que representa los intereses de los afectados alerta de expedientes sin resolver desde hace años.

sotillo #1 sotillo
Si no hace el trabajo de repartir se ahorra el trabajo de pedirlas , método Vox, no trabajar bajo ningún concepto
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 ¿Pero no nos dicen que el coche eléctrico sale más barato que el de gasolina?

O es mentira y necesita de subvenciones para que lo vendan.

Emos sio engañao
Difunto #3 Difunto
#2 Que tiene que ver esto con que el gobierno de una comunidad prive a sus ciudadanos de acceder a una subvención estatal? Aquí si que aplica el disfruten de lo votado.. propongo que esa parte del presupuesto se reparta entre las otras comunidades.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 No se quedan sin acceder a la subvención estatal, lee más allá del titular:
En cuanto a la decisión de no solicitar la ampliación de presupuesto para el MOVES 2025, desde la Consejería de Medio Ambiente explican que se dispone de los fondos suficientes para satisfacer las solicitudes recibidas.

La resolución de expedientes va un 85% más rápida que el a nivel estatal.
Y al final del artículo hasta la misma asociación lo reconoce.

Vamos que el titular es sensacionalista y como tal lo voto ahora
