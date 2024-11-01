Murcia lidera las listas de espera más largas en la Ley de Dependencia con 563 días

Murcia es la comunidad autónoma que mayor tiempo de espera tiene en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, con 563 días. Así lo refleja el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que denuncia que la situación en la Región es “muy preocupante” y, lejos de mejorar, empeora.