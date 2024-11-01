edición general
Murcia lidera las listas de espera más largas en la Ley de Dependencia con 563 días

Murcia es la comunidad autónoma que mayor tiempo de espera tiene en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, con 563 días. Así lo refleja el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que denuncia que la situación en la Región es “muy preocupante” y, lejos de mejorar, empeora.

#3 Leon_Bocanegra
A ver, llevamos 30 años con una mafia en el gobierno. Esto es normal. Diría incluso aquello de "poco me parece"
#4 Jodere
#3 Esa mafia la votan en mayoría siempre
#5 Leon_Bocanegra
#4 que me vas a contar...
#1 ChatGPT
Estas Cosas deberían considerarse terrorismo de estado.

Si pones una medida, debes tener los recursos para llevarla a cabo en plazos razonables. Si no, es estafar a la gente . Y en temas de salud y dependencia es directamente terrorismo
#2 Albarkas
Murcia, que bonita eres.
