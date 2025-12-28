El municipio valenciano de Massanassa alerta de un "posible riesgo de desbordamiento" del barranco del Poyo

El Ayuntamiento de Massanassa, a través de sus canales oficiales de comunicación, ha emitido un aviso a la población pidiendo "extremar las precauciones y evitar cualquier desplazamiento innecesario" en plena alerta naranja. Ante el aumento del caudal en las últimas horas, las autoridades locales han pedido a los vecinos "que estén en sus casas y en pisos superiores ante un posible riesgo de desbordamiento". El consistorio ha instado a la ciudadanía a no acercarse bajo ningún concepto a los márgenes del barranco ni a los puentes que lo cruza.