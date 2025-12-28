edición general
4 meneos
8 clics
El municipio valenciano de Massanassa alerta de un "posible riesgo de desbordamiento" del barranco del Poyo

El municipio valenciano de Massanassa alerta de un "posible riesgo de desbordamiento" del barranco del Poyo

El Ayuntamiento de Massanassa, a través de sus canales oficiales de comunicación, ha emitido un aviso a la población pidiendo "extremar las precauciones y evitar cualquier desplazamiento innecesario" en plena alerta naranja. Ante el aumento del caudal en las últimas horas, las autoridades locales han pedido a los vecinos "que estén en sus casas y en pisos superiores ante un posible riesgo de desbordamiento". El consistorio ha instado a la ciudadanía a no acercarse bajo ningún concepto a los márgenes del barranco ni a los puentes que lo cruza.

| etiquetas: barranco , poyo , valencia , massanassa
3 1 0 K 38 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
Lamantua #1 Lamantua *
Quien otorgaba las licencias de obra..? Supongo que alguien que no iba a comprar alli su vivienda. :roll:
0 K 9

menéame