El mundo perdió el año pasado una superficie de bosque equivalente a toda Andalucía

En 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas de bosque en el mundo (el equivalente casi a toda Andalucía), lo que representa 3,1 millones más que la pérdida máxima contemplada como objetivo para 2030. El dato se ha divulgado cuando falta menos de un mes para la Conferencia del Clima en Belén COP30 (Brasil) que tiene la lucha contra la deforestación entre los temas más importantes. Los datos están recogidos en el informe de este año de ‘Evaluación de la Declaración sobre los Bosques’, una iniciativa independiente y colaborativa liderada por un