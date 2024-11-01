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Mundo en guerra - Mapa de conflictos 2026 [ENG]

Un mapa de todas las guerras activas y conflictos armados que están ocurriendo en el mundo ahora mismo

| etiquetas: mapa , guerras , conflictos , activos
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