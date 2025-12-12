El mundo demuestra que se puede crecer sin aumentar el CO2

Cada vez más países recortan las emisiones de CO2 mientras sus economías siguen creciendo, lo que desmonta décadas de bloqueo a la acción climática. Un nuevo informe de la Energy and Climate Intelligence Unit(ECIU) ha analizado 113 países, que representan más del 97% del PIB mundial y el 93% de las emisiones globales. Con los últimos datos del Global Carbon Budget 2025, los investigadores detectan un "cambio llamativo" bajo la superficie, a medida que el desacoplamiento se convierte en "la norma, no la excepción".