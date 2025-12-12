edición general
El mundo demuestra que se puede crecer sin aumentar el CO2

Cada vez más países recortan las emisiones de CO2 mientras sus economías siguen creciendo, lo que desmonta décadas de bloqueo a la acción climática. Un nuevo informe de la Energy and Climate Intelligence Unit(ECIU) ha analizado 113 países, que representan más del 97% del PIB mundial y el 93% de las emisiones globales. Con los últimos datos del Global Carbon Budget 2025, los investigadores detectan un "cambio llamativo" bajo la superficie, a medida que el desacoplamiento se convierte en "la norma, no la excepción".

Olepoint
Poder, era obvio que se podía, el problema era si los codiciosos que ganaban ingentes cantidades de pasta contaminando estaban dispuestos a ceder una parte de sus beneficios. Ha costado, pero "el relato" ha llegado para quedarse, NO SE PUEDE CONTAMINAR A LO LOCO, o nos cargamos el clima y nos jodemos todos. Tengo dudas de si hemos llegado a tiempo, ojalá, pero creo que no, que nos vamos a comer una mierda enorme y veremos mucho sufrimiento, aunque creo que tras décadas de sufrimiento veremos de nuevo la luz.
