Multitudinaria marcha en Nueva York por la paz en Palestina y contra Netanyahu: "Uno de los criminales de guerra está aquí"

Cerca de la sede la ONU, los manifestantes han pedido la liberación de Palestina, muchos de ellos portando carteles en los que solicitan también un embargo de armas a Israel. Además, se ha podido ver una foto del mandatario israelí junto al presidente estadounidense, Donald Trump, acompañada del texto: "Ambos son criminales de guerra".

#2 laruladelnorte
Los manifestantes piden el arresto de Netanyahu
Asimismo, los manifestantes han pedido el arresto de Netanyahu y el envío de una fuerza de paz de la ONU al enclave palestino para acabar con la masacre en Gaza.

Algo que incomprensiblemente no han hecho.
#1 DonaldBlake
¿Sólo uno?
