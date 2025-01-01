edición general
Una multinacional de EEUU en la base militar de Rota se salta la ley española y cesa al presidente del comité de empresa

La empresa Louis Berger, concesionaria del aeropuerto militar, acusa al líder sindical de “uso fraudulento de horas sindicales” para justificar su despido. Los trabajadores piden amparo al Gobierno y anuncian el recrudecimiento de una huelga que va camino ya de los ocho años. Los trabajadores de la multinacional Louis Berger Aircraft Services (LBAS) suelen ejemplificar la singularidad de su labor con una comparación: si en el vecino aeropuerto de Jerez está considerado ‘special handling’ (un equipaje que requiere de un tratamiento especial)....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
una bicicleta, en el suyo, el aeródromo de la base militar de Rota, ese mismo concepto se usa cuando llega una bomba, un misil o algún componente de alta seguridad. Por eso siempre habían tenido un convenio específico que recogía estas condiciones únicas de sus puestos. Hasta que llegó la concesionaria Louis Berger y empezó a aplicarles las condiciones de cualquier aeropuerto español. Redujo su salario y ya ha despedido a 45 empleados. El último, el presidente del comité de empresa.
#2 laruladelnorte
“Extorsionan, presionan, coaccionan… lo único que quieren es que la plantilla se doblegue”, insiste el trabajador despedido.

Es su modus operandi... :clap:
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Pues a demandar se ha dicho
#5 jjmf
En mi empresa despidieron a un miembro del comité de empresa, denunció a la empresa (y a todos sus excompañeros con la misma categoría), fue a juicio y perdió.

Que se ha saltado la ley lo decidirá un juez, no eldiario.es.
ErgunLumalii #4 ErgunLumalii
Una multinacional de EEUU en la base militar de Rota cesa al presidente del comité de empresa

:clap: :clap: :clap:

Habrán visto lo que trabajaba y lo han visto claro :-D
