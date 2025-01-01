Una multinacional de EEUU en la base militar de Rota se salta la ley española y cesa al presidente del comité de empresa

La empresa Louis Berger, concesionaria del aeropuerto militar, acusa al líder sindical de “uso fraudulento de horas sindicales” para justificar su despido. Los trabajadores piden amparo al Gobierno y anuncian el recrudecimiento de una huelga que va camino ya de los ocho años. Los trabajadores de la multinacional Louis Berger Aircraft Services (LBAS) suelen ejemplificar la singularidad de su labor con una comparación: si en el vecino aeropuerto de Jerez está considerado ‘special handling’ (un equipaje que requiere de un tratamiento especial)....