Multimillonarios del orbe caben en un estadio de fútbol

Según el Informe sobre la desigualdad global 2026, el mundo es extremadamente desigual. El 10 por ciento más rico de la población acumula 53 por ciento del ingreso global mientras el 50 por ciento más pobre sólo gana 8 por ciento del ingreso global. La concentración de la riqueza es extrema pues el 10 por ciento más rico posee 75 por ciento de la riqueza global mientras el 50 por ciento más pobre sólo posee 2 por ciento. Un grupo de 60 mil personas, la que cabe en un gran estadio de fútbol, posee más riqueza que la mitad de la humanidad.