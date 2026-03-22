El multimillonario que financia a la extrema derecha francesa [ING]

Pierre-Édouard Stérin financia proyectos para lograr que Francia sea menos musulmana, más católica y más capitalista. Afirma que su programa ha capacitado a miles de personas que se postularon para cargos municipales el domingo.
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Su nombre es Pierre-Édouard Stérin. Es un empresario multimillonario que abandonó Francia hace 14 años para pagar menos impuestos, pero desde entonces ha gastado millones, según declaró en una entrevista, para "asegurar que Francia no desaparezca".
Inspirado, según afirmó, por el apoyo de George Soros a las causas liberales, Stérin ha canalizado fondos a grupos de… » ver todo el comentario
La financiación que el Sr. Stérin brinda a tantos candidatos municipales le otorga potencialmente una influencia desproporcionada en la selección de senadores franceses, según Alice Barbe, fundadora de un programa de formación de candidatos de izquierda. En el sistema electoral francés, los políticos locales participan en la elección de los senadores nacionales.
«Si la extrema derecha entra en el Senado, para él, eso sería un gran… » ver todo el comentario