Multa a QuirónSalud por una cesárea que no hacía falta: "Yo no necesitaba la epidural" [CAT]

Una paciente denuncia que le indujeron el parto sin avisar un viernes por la tarde porque el equipo médico se marchaba de fin de semana.El Departamento de Salud ha multado con 6.000 euros a QuirónSalud por violencia obstétrica. La paciente, Judit Sellart Aldomà, considera que no era necesario inducir el parto porque se encontraba bien. Según relata, dos horas después de ingresar, la descendieron al paritorio y no le avisaron de que le provocaban el parto. Tampoco le pidieron consentimiento.

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
6.000€ jajajajajajaja y a eso lo llaman multa, por no pedir ni el consentimiento para hacerle la cesarea.
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
6.000 €

Justicia le llaman.
#3 Tiranoc
El mismo daño que me harían a mí si me ponen una multa de 3,20 € por atropellar a un grupo de gente.
