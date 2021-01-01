·
9
meneos
61
clics
Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
Ryanair aplaude esta sanción ejemplar y se reafirma en su política de tolerancia cero ante la mala conducta
multa
,
pasajero
,
lanzarote
,
ryanair
,
fumar
,
borracho
,
vuelo
9
0
0
98
actualidad
7 comentarios
#4
encurtido
Pobre, este parece que no tiene el comodín del antisemitismo.
5
K
70
#6
Supercinexin
#4
Le han condenado sólo por ser cristiano, claramente. La cristianofobia de algunos países como España es insostenible. Espero que trasciendan los datos del Capitán de la aeronave y sea linchado en sus redes sociales.
0
K
19
#2
bombillita.
Come
fish & chips
?
2
K
31
#1
Sandman
*
Poner en peligro un vuelo comercial con +200 personas a bordo: castigo de servicios comunitarios.
Ryanair y yo tenemos distintos conceptos sobre lo que significa 'ejemplar'.
0
K
15
#7
Aokromes
#1
225 horas de servicio comunitario no son moco de pavo.
0
K
11
#3
Leon_Bocanegra
Melendiiiii
0
K
10
#5
laruladelnorte
Este pasajero fue uno de los tres indiciplinados cuyo comportamiento obligó a que este vuelo regresara a Edimburgo, causando que 6 tripulantes y 178 pasajeros, muchos de los cuales viajaban de vacaciones con sus familias, sufrieran una interrupción innecesaria. El Tribunal Sheriff de Edimburgo impuso a este pasajero una Orden de Trabajos Comunitarios y lo sentenció a 225 horas de servicio comunitario.
Calzarle un para caídas y que disfrute del vuelo ¡mano de santo!
0
K
10
