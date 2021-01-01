edición general
Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros

Ryanair aplaude esta sanción ejemplar y se reafirma en su política de tolerancia cero ante la mala conducta

#4 encurtido
Pobre, este parece que no tiene el comodín del antisemitismo.
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Le han condenado sólo por ser cristiano, claramente. La cristianofobia de algunos países como España es insostenible. Espero que trasciendan los datos del Capitán de la aeronave y sea linchado en sus redes sociales.
bombillita. #2 bombillita.
Come fish & chips?
Sandman #1 Sandman *
Poner en peligro un vuelo comercial con +200 personas a bordo: castigo de servicios comunitarios.

Ryanair y yo tenemos distintos conceptos sobre lo que significa 'ejemplar'.
Aokromes #7 Aokromes
#1 225 horas de servicio comunitario no son moco de pavo.
#3 Leon_Bocanegra
Melendiiiii
#5 laruladelnorte
Este pasajero fue uno de los tres indiciplinados cuyo comportamiento obligó a que este vuelo regresara a Edimburgo, causando que 6 tripulantes y 178 pasajeros, muchos de los cuales viajaban de vacaciones con sus familias, sufrieran una interrupción innecesaria. El Tribunal Sheriff de Edimburgo impuso a este pasajero una Orden de Trabajos Comunitarios y lo sentenció a 225 horas de servicio comunitario.

Calzarle un para caídas y que disfrute del vuelo ¡mano de santo!
